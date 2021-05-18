Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ankara Caddesi'nde seyreden M.Ü. idaresindeki 11 AB 447 plakalı otomobille, A.T. yönetimindeki 06 AR 7770 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı.

Sürücü M.Ü. ile aynı araçta bulunan ve yaralanan E.Ü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.???????