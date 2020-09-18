Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zübeyde S. (53) idaresindeki 11 AAH 307 plakalı otomobil ile Sezai B. (40) yönetimindeki 11 T 0024 plakalı otomobil, Devlet Hastanesi alt geçidindeki kavşakta çarpıştı.
Zübeyde S.'nin kullandığı otomobilde bulunan Kafiye Ö. (65) ile Gülşen E. (27) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:01 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika