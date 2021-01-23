Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

23.01.2021 09:25
Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Bilecik'te ışıklı kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te ışıklı kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Ç. idaresindeki 26 PY 416 plaka otomobil ile Adem A. yönetimindeki ki 11 TA 111 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisindeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

Kazada, Rukiye K. (60), Gülser Ç. (29) ve 6 yaşındaki Elif Ada Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Şeyh Edebali, Otomobil, Bilecik, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşiyle birlikte koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek sosyal medyada topa tutuldu Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Ece Gürsel, evli bir adamla 8 yıldır aşk yaşayan ablası hakkında ilk kez konuştu: İlişkiyi asla onaylamadık ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Hava sıcaklığının eksi 40'a kadar düştüğü Çaldıran'da, salkım salkım domates üretiyorlar Hava sıcaklığının eksi 40'a kadar düştüğü Çaldıran'da, salkım salkım domates üretiyorlar         
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de         
06:45
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı         
22:19
Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı         
20:57
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı         
18:43
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu         
18:24
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 10:02:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei