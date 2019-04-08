Bilecik'te İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

BİLECİK(AA) - Bilecik'in Bayırköy beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

BİLECİK(AA) - Bilecik'in Bayırköy beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Dişura Samed Demirkıran (32) yönetimindeki 34 TN 6375 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya karayolu Bayırköy beldesi mevkisinde, Güney Özdemir (30) idaresindeki 44 EH 364 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan Servet Sinan Keserci (29), Hakan Battır (35), Yücel Demircioğlu (26) yaralandı.



Araçta sıkışan yaralılardan Demircioğlu, olay yerine gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkartıldı.



Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Özdemir ile Demircioğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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