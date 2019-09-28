Son Dakika Haberleri: Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan beldesinde iki otomobilin kafa kayaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Vezirhan beldesinde iki otomobilin kafa kayaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle köprü alt geçidi bir süre araç trafiğine kapatıldı.


Korkmaz Narman yönetimindeki 11 AAK 215 plakalı otomobil ile Fikret Elmacı'nın kullandığı 16 Y 8796 plakalı otomobil Vezirhan beldesi yakınlarında bulunan alt geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 Y 8796 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılara 112 ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Vezirhan, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:59 Kaynak: İHA
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