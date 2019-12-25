Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın öldü - Son Dakika

Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın öldü

6 saat önce

Bilecik'te 2'nci katta bulunan evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın öldü, System.String[]

Bilecik'te 2'nci katta bulunan evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Vezirhan Beldesi Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Fatma Güleç (57), henüz bilinmeyen bir nedenle 2'nci kattaki evinin balkonundan düştü. Kadının düştüğünü gören komşuları 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Güleç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güleç'in cesedi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - BİLECİK

Vezirhan, Köprülü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:29 Kaynak: İHA
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