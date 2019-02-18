Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "İklim Değişikliği" Projesi

Bilecik'te "İklim Değişikliği" Projesi

1 saat önce

Bilecik Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "İklim değişikliğinde geliştirilmiş kapasite ve farkındalık ile daha iyi geleceklere" projesinin kapanış programı düzenlendi.

Bilecik'te
Bilecik Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "İklim değişikliğinde geliştirilmiş kapasite ve farkındalık ile daha iyi geleceklere" projesinin kapanış programı düzenlendi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, programda yaptığı konuşmada, projenin gerek ortak iş yapma becerisi gerekse proje hazırlama anlayışına katkı sağladığını söyledi.

Şentürk, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" temellerinin atıldığı, insana dayalı bir medeniyetin mensupları olarak daha iyi hizmet etmekle mükellef olduklarını ifade etti.

Çevreyi koruma noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Şentürk, şöyle konuştu:

"Ertelenecek bir hayat yok. Bizde her şeyin en iyisine layık isek en iyisini yapmak durumundayız. Dolayısıyla yaptığımız işleri en iyi şekilde icra ederken, hem yaptığımız işten mutlu olmalıyız hem de etrafımıza olumlu enerji vermeliyiz. Bir projesi varsa önce hayal kurması lazım. Çocuklarımıza bol bol hayal kurdurmalıyız. Hangi konu olursa olsun iddialı olacağız. Potansiyelimiz çok yüksek. Ama bir farkındalık, bir heyecan lazım."

Proje ortağı olan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da iklim değişikliği projesinin bölgede etkin ve yenilikçi yöntemlerle bilgilendirmek, tanıtmak, farkındalık yaratmak ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla ve hedefiyle ortaya çıktığını belirterek, proje süresince birçok etkinlik ve çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İbrahim Bektaş ile proje koordinatörü Mehmet Yılmaz 18 ay süren projede yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında sunum yaptı.


Vali Şentürk, Taş ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdulla Ay, projenin sürdürülebildiğini sağlayan ve proje sürecinde katkıda bulunanlara plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:59 Kaynak: AA

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