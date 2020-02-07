Bilecik'te İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik İl Genel Meclisinin Şubat ayı birleşiminin kapanış toplantısı, Vali Bilal Şentürk Başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi binasındaki İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Bilal Şentürk, hizmet için birlik ve beraberlik içinde olacaklarını ifade etti.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Kamu adına, kamuoyunun güvenini sarsacak bir işimiz olmamalı. Verdiğimiz bir söz varsa onu yerine getirmeliyiz. Şeffaf ve güvenilir olalım. Taleplerin doğru ve gerçekçi oluşunu göz önünde bulundurarak karar verelim. Aciliyet arz eden konular birinci önceliklerimiz. Bunun yanında ekonomik olarak üretken olan köylerimize öncelik vermeliyiz. Bilecik'te birlikte kamu görevi yapıyoruz. Merkez ve ilçelerde yalnız yaşayan yaşlılarımız var. Evde bakım hizmetiyle yaşlılarımızın bakımlarını yapılması konusunda bir çalışmamız olacak. Genel kararlarımızı daha çok kitleye hitap eden boyutları göz önünde bulundurarak sıralamamızı yaparsak daha faydalı olacağını düşünüyorum.

Bilecik'in iki farklı noktasında köylünün ürettiği ürünleri pazarlayabileceği "köylü pazarı" alanı oluşturmak istediklerini anlatan Şentürk, "Tarımsal potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirelim. Kırsal kesimde tarımsal üretimimizi artırmak amacıyla başlattığımız ceviz üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü de 50 bin fidan dağıtacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz de farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Şentürk, Bilecik'in bölgenin göz bebeği pozisyonunda bulunduğunu vurgulayarak, katma değeri yüksek üretim yapan sanayicileri Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yatırım yapmaya davet etti.