Bilecik'te İl Göç Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te İl Göç Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Bilecik'te İl Göç Kurulu Toplantısı

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bilecik'te İl Göç Kurulu Toplantısı, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda, İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San'ın bu yıl yapılan uyum faaliyetleri hakkındaki sunumunun ardından Müftülük, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı yetkilileri tarafından uyuma yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Alınan kararlar ve değerlendirmelerin ardından Şentürk, kentte misafir olarak bulunan sığınmacı veya göçmenlerle ilgili sosyal uyuma yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm önerileri getirmek, bunun yanında toplumun yanlış bildiği konuların da doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"İlimizde misafir olarak kabul ettiğimiz yabancılarla ilgili emniyetten asayişe, sağlıktan eğitime kadar farklı kurumlardan değişik konularda yürütülmesi gereken faaliyetler, alınması gereken kararlar oluyor. Toplumda bize yansıyan olumsuzluklar varsa onların çözüm yollarını değerlendirmeliyiz. Bizlere sığınan insanların da bizden beklentileri var, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yabancıların toplumla uyumu konusunda gerekli katkıyı vermeliyiz. Türk milleti olarak zorda kalan insanlara yardım etmeyi her zaman öncelikli görev olarak kabul ediyoruz."

Müftülük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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