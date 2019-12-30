Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "İl Göç Kurulu" toplantısı yapıldı.



Valilik Toplantı Salonunda, yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nurgül Özbay, İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve yetkililer katıldı.



Toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San'ın 2019 yılı içerisinde yapılan 'uyum' faaliyetleri hakkında sunum yapmasının ardından Bilecik İl Müftülüğü, Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı tarafından uyuma yönelik faaliyetler konusunda bilgi verildi. 2020 yılında uyum konusunda, kardeş aile faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesine, yabancı öğrencilerle etkinlikler düzenlenmesine, yabancıların çalışma esaslarına yönelik bilgilendirme yapılmasına karar verildi.



Alınan kararlar ve değerlendirmelerin ardından Vali Şentürk, Bilecik'te misafir olarak bulunan sığınmacı veya göçmenler ile ilgili sosyal uyuma yönelik faaliyetleri teşvik etmek, bu konularda karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm önerileri getirmek, bunun yanında toplumun yanlış bildiği konuları da doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. İl genelinde sığınmacı ve göçmenlerin topluma uyumu anlamında bir sorun yaşanmadığını ifade eden Vali Şentürk, "İlimizde misafir olarak kabul ettiğimiz yabancılarla ilgili emniyetten asayişe, sağlıktan eğitime kadar farklı kurumlardan değişik konularda yürütülmesi gereken faaliyetler, alınması gereken kararlar oluyor. Toplumda bize yansıyan olumsuzluklar varsa onların çözüm yollarını değerlendirmeliyiz. Bizlere sığınan insanların da bizden beklentileri var, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yabancıların toplumla uyumu konusunda gerekli katkıyı vermeliyiz. Türk milleti olarak zorda kalan insanlara yardım etmeyi her zaman öncelikli görev olarak kabul ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK