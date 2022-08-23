İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Bilecik'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızlkaya başkanlığında gerçekleştirildi.
Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilçe kaymakamları katılım sağladı. Düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - BİLECİK
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