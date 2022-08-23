Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilçe kaymakamları katılım sağladı. Düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

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