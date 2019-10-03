Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen başkanlığında yapıldı.

Taşdöğen, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, hizmetlerin kaliteli ve nitelikli yapılması gerektiğini vurguladı.

Bilecik genelinde bu yıl 398 projenin programa alındığını bildiren Taşdöğen, "Projelerden 116'sı tamamlandı ve 167'sinde çalışmalar devam ediyor. 8'i ihale aşamasında, 11'inin ihalesi, 15'inin de yer tespiti yapılmıştır. 79'una henüz başlanmamıştır. Projelerin toplam tutarı 1 milyar 886 milyon 221 bin liradır. 2019 yılında tahsis edilen ödenek toplamı ise 424 milyon 276 bin liradır. Dönem sonuna kadar toplam 169 milyon 407 bin lira harcanarak yüzde 40'ında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da üniversitede devam eden ve tamamlanan projeler ile yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İlçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, yatırım ve projeler, yatırımcı kuruluşlar tarafından aktarıldı.