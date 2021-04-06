Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı - Son Dakika

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Vali Şentürk, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen toplantıda, mevcut imkanları verimli şekilde kullanarak, maksimum fayda elde edebilecek bir anlayış içinde hizmetleri yürüteceklerini vurguladı.

Plan, proje ve fizibilite çalışmalarını tamamlayarak yaz sezonunda hizmetlerin icrasında ivme kazanılmasını arzu ettiklerini ifade eden Şentürk, "2021 yılında 277 adet proje uygulanmaktadır. 2021 yılı dönem sonu itibariyle bunların 16 adedi gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. 115 adedinde çalışmalar devam ediyor, 85 adedi ihale aşamasında ve 61 adedinde ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 2 milyar 5 milyon 484 bin liradır. 2021 yılında bunlara tahsis edilen ödenek miktarı 304 milyon 539 bin liradır. 2021 yılında toplam 66 milyon 198 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 21,74 harcama oranı gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Şentürk, pandemiyle mücadelede denetimleri sıklaştırdıklarını belirtti.

Kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2021 yılı yatırımları ve projeleri, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı.