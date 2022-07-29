SİGARAYI BIRAKAN 4 KİŞİYE ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ - Son Dakika
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SİGARAYI BIRAKAN 4 KİŞİYE ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ

29.07.2022 14:07

BİLECİK'te İl Sağlık Müdürlüğü'nün başlattığı 'Bırak Kazan' adlı kampanyayla, sigara bırakanlar arasında yapılan çekilişle 4 kişiye çeyrek altın verildi.

BİLECİK'te İl Sağlık Müdürlüğü'nün başlattığı 'Bırak Kazan' adlı kampanyayla, sigara bırakanlar arasında yapılan çekilişle 4 kişiye çeyrek altın verildi. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Kampanyaya başvuran 452 kişinin 217'sinin sigarayı bıraktığını tespit ettik. Aslında kampanyaya katılan herkes kazanmış oldu dedi.

Bilecik Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' etkinlikleri kapsamında sigara bıraktırmayı özendirmek ve farkındalık sağlamak için kampanya başlattı. 'Bırak Kazan' adı verilen kampanyada sigarayı bırakıp 1 ay sigara içmeyenler ve diğer tütün ürünlerini kullanmayanlar arasında yapılacak kurayla 4 kişiye çeyrek altın hediye edileceği açıklandı. Kampanyaya katılanlara 1 ayın sonunda İl Sağlık Müdürlüğü'nce kan ve solunum testi yapılırken, sigarayı bıraktıklarına dair en az 1 şahit göstermeleri istendi. Kampanyaya 452 kişi katıldı, 217'sinin sigarayı bıraktığı tespit edildi.

'KATILAN HERKES KAZANDI'

Bilecik İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende, sigarayı bırakan 4 kişiye çeyrek altın, 8 kişiye de çeşitli hediyeler verildi. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, törendeki konuşmasında, Bağımlılıkla mücadele kapsamında bir farkındalığı ortaya koymaya çalıştık. Valiliğimizin çağrısına Bilecik'te 452 kişi müracaat etti. Tatlı bir rekabet oldu. Kampanyaya başvuru yapan 452 kişinin 217'sinin sigarayı bıraktığını tespit ettik. Bu çalışmayla birçok sigara bağımlısının sigaradan uzaklaşmasını sağladık. Kampanyaya katılan ve sigarayı bırakan 4 kişiye sembolik olarak çeyrek altın hediye ettik. Aslında kampanyaya katılan herkes kazanmış oldu. Her türlü bağımlılıkla her anlamda mücadele etmek hepimizin görevi diye konuştu. Ödül kazanan Ahmet Enes Ürgün, çocukları için sigarayı bıraktığını söyledi. Sigarayı bırakan Funda Zehra Üneral Tekin ise sağlıklı bir yaşam için herkesin sigarayı bırakması gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: DHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik Valiliği, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİGARAYI BIRAKAN 4 KİŞİYE ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ - Son Dakika

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