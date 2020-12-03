Bilecik'te ilk kez Kent Konseyi bünyesinde Engelli Meclisi kuruldu - Son Dakika

Bilecik'te ilk kez Kent Konseyi bünyesinde Engelli Meclisi kuruldu.

3 Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bilecik'te bir ilke imza atıldı. Bilecik Kent Konseyi bünyesinde Engelli Meclisi kurulurken, başkanı ise görme engelli Yücel Uğurlu oldu. Kurulan Engelli Meclisi ilk toplantısı telekonferans sistemiyle gerçekleştirdi. Kurulan meclisini Bilecik'e, tüm engelli bireylere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Yücel Uğurlu, "Engelsiz bir Bilecik için çözüm noktasının merkezinde çalışmaya gönüllü olan yönetim kurulu üyelerimize başarılar dileriz. Desteklerinden dolayı Bilecik Kent Konseyi Başkanı Sayın Seyfi Özgen, Genel Sekreter Sayın Tolga Dedeoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Engelli Hakları Temsilcisi Sayın Aslıhan Volkan ve değerli yürütme kurulu üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız " dedi.

Öte yandan Başkan Yardımcılığına Zerrin Gül, Genel Sekreterliğe Gizem Kürüş getirilirken, Eren Çalışkan, Filiz Saka, Melih Engin, Esra Geçim, İlyas Parlak, Yasem Engin ise meclis üyeleri oldu. - BİLECİK