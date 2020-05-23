Bilecik'te ilk kez kısıtlama uygulanıyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uyduğu görüldü.



İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmesinin ardından Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıkılaştırarak cadde ve sokaklarda uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasını farklı noktalarda sabit ve gezici ekiplerin yanı sıra mobese kameralarıyla da takip ediyor. İlk kez kısıtlamanın uygulandığı Bozüyük'te de ilk gün 10.00-17.00 saatleri arasında biraz yoğunluk yaşansa da saat 17.00'den sonra vatandaşlar evlerine çekildi. İlk gün kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlara da idari işlem yapıldığı öğrenildi. - BİLECİK