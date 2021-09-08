Bilecik'te İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Bilecik'te, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı, Ertuğrul Gazi İlkokulunda gerçekleştirildi.

Ertuğrul Gazi İlkokulu Müdürü Yılmaz Benlice, törende yaptığı konuşmada, ilköğretim kurumlarının; okuma, anlama, görme ve gördüğünden anlam çıkarma, ders alma, düşünme ve kültürün temellerinin atıldığı mekanlar olduğunu söyledi.

Eğitimli ve bilgili olabilmenin ilk aşamasının okuma yazmayı öğrenmekten geçtiğini belirten Benlice, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısıyla ölçülür. Eğitim camiası olarak Bakanlığımızın eğitim hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kendisine, ailesine, çevresine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

2. sınıf öğretmen ve öğrencilerinin, 1. sınıf öğretmen ve öğrencilerine "hoş geldin" seremonisinin ardından Ertuğrul Gazi İlkokulu Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, eğitim ve öğretim yılının başarılı ve iyi sonuçlanması temennisinde bulundu.

Öğrencilere, Kovid-19 salgını ile mücadelede aşının önemini anlatan Kadiroğlu, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Alacağınız eğitim yakın gelecekte memleketimizin büyük başarılar elde etmesine vesile olacaktır. Öğrenciler olarak bizi yetiştiren öğretmenlere ve ailelerimize ve ülkemize sorumluluğumuz karşısında iyi bir insan olarak kendimizi yetiştirme mecburiyetimiz var." diye konuştu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, okul müdürleri ve diğer davetliler katıldı.