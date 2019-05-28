Son Dakika Haberleri: Bilecik'te ilkokul öğrencilerine "robotik kodlama" eğitimi
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Bilecik'te ilkokul öğrencilerine "robotik kodlama" eğitimi

2 saat önce

Bilecik'te ilkokul öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ile robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Bilecik'te ilkokul öğrencilerine
Bilecik'te ilkokul öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ile robotik kodlama eğitimi veriliyor.
Atatürk İlkokulunda açılan kurslarda verilen eğitimler sayesinde fen bilimleri ve matematik gibi derslerin ezber sisteminden çıkarılıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi sağlanıyor.
Araştırmacı konularının ön plana çıktığı eğitimler için okul bünyesinde özel bir sınıf oluşturuldu. 1/D sınıfında eğitim öğretim gören öğrencilerin bulunduğu kursta, öğrenciler robotik kodlama sayesinde birbirinden farklı boyutlarda robotlar hazırlıyor.
Eskişehir'den eğitim vermek için Bilecik'e gelen kurs öğretmeni Serkan Türkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bilecik Atatürk İlkokulu 1/D sınıfından 10 öğrenci ile gerçekleştirdiğimiz 12 oturumdan oluşan robot ve kodlama çalışması tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreç içinde çocuklar için özel geliştirilmiş robot kitleri ile çalıştık. Çocuklarımız robot kitlerinde yer alan parçaları öğrenip montajını gerçekleştirerek kendi robotlarını oluşturup ilk kodlarını yazdılar. Her oturumda farklı sensör ve bileşenlerle çalışıp robotlara görev vermeyi öğrendiler."
Çocukların öğrendikleri bilgilerle çalışma sonunda tasarımlarını ve kodlamalarını kendilerinin gerçekleştirdikleri "Çizgi İzleyen Robot" ve "Temizlik Robot" projelerini ailelerine sunduklarını aktaran Türkay, hedeflerinin çocukların, analitik düşünce yeteneği, problem çözme becerisi, içsel disiplin, başarı ve tatmin duygusu, kendine güven, ekip halinde çalışma kültürü edinmesi olduğunu sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:29 Kaynak: AA
Bilecik, Güncel
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