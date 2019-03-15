Bilecik'te İnşaat Malzemesi Yüklü Tır Devrildi
1 saat önce
Bilecik'te, inşaat malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bilecik
'te, inşaat malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bilecik kara yolu Bayırköy
Beldesi yakınlarında, Selim
Şen yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü 11 DJ 613 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:15 Kaynak: AA
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