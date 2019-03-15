Son Dakika Haberleri: Bilecik'te İnşaat Malzemesi Yüklü Tır Devrildi

Bilecik'te İnşaat Malzemesi Yüklü Tır Devrildi

1 saat önce

Bilecik'te, inşaat malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bilecik'te İnşaat Malzemesi Yüklü Tır Devrildi, System.String[]
Bilecik'te, inşaat malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bilecik kara yolu Bayırköy Beldesi yakınlarında, Selim Şen yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü 11 DJ 613 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:15 Kaynak: AA

Bayırköy, Bilecik, Güncel
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