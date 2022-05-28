Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı

28.05.2022 13:04
Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı

Bilecik'te bir inşaattan demir çalıp hurdacıya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı.

Bilecik'te bir inşaattan demir çalıp hurdacıya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bir inşaattan demir çalarak Küçük Sanayi Sitesinde hurdaya satan 2 şahıs takibe alan polisler şahısları plakasız motosikletleriyle kaçarken, durdurmaya çalıştılar. Motosiklette bulunan E.G. ve İ.T. E. isimli şahıslar kaçarken yine Küçük Sanayi Sitesi içinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki sorgusunuz ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, motosiklette bulunan karga burun diye tabir edilen 2 alete polisler el konuldu. - BİLECİK

Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı
Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı
Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı
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Kaynak: İHA

Hürriyet, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te inşaattan demir çalıp hurdaya satan hırsızlar kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika
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