Bilecik'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te çalıştığı inşattan yerde düşen işçi ağır yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde özel bir firmaya ait inşaatta çalışan Nurettin K, bir anda dengesini yitirerek 4'üncü kattan toprak zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.
Nurettin K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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