Bilecik'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi 'nde özel bir firmaya ait inşaatta çalışan Nurettin K, bir anda dengesini yitirerek 4'üncü kattan toprak zemine düştü.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil