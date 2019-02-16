Bilecik'te İnşaattan Düşen İşçi Öldü
1 saat önce
Bilecik'te hastane inşaatında çalışan Afganistan uyruklu işçi, dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Bilecik
'te hastane inşaatında çalışan Afganistan
uyruklu işçi, dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Kentte 250 yataklı devlet hastanesi inşaatındaki işçilerden Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı, dördüncü katta çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini yitirerek boşluğa düştü.
Yaoobı'nın düştüğünü gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Servis
ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin öldüğünü belirledi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: AA
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