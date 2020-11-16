Bilecik'te ipek böceğinin 45 günlük dönüşümü kayıt altına alındı - Son Dakika

Bilecik'te ipek böceğinin 45 günlük dönüşümü kayıt altına alındı

16.11.2020 16:37
Bilecik'te ipek böceğinin 45 günlük dönüşümü kayıt altına alındı, System.String[]

Bilecik Valiliği, ipek böceğinin 45 günlük dönüşümünü kayıt altına aldı.

Bilecik Valiliği, ipek böceğinin 45 günlük dönüşümünü kayıt altına aldı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar köyündeki Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tesislerinde canlandırılan ipek böceği yumurtalarının 45 günlük dönüşümü, kayıt altına alınarak basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Yumurtaların üreticilere tesliminden koza yapımına kadar geçen sürenin kaydedildiği görüntülerde, ipek böceğinin dönüşümü gözleniyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yaptığı açıklamada, ildeki ipek böceği yetiştiriciliğinin, Kurtuluş Savaşı öncesine dayandığını söyledi.

Bölgenin, Osmanlı'nın son döneminde de büyük bir ipek böceği üretim merkezi olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Yaptığımız bu yolcukla 45 günlük larvadan ipeğe dönüşüme şahit olduk. Gençlerimizin daha fazla bu mesleğe yönelmesini istiyoruz. Köyümüzde kendi imkan ve kabiliyetimizi en verimli şekilde kullanarak, kendi işimizin patronluğunu yaparak ipek böcekçiliğine yönelebiliriz. İpek böcekçiliğinin daha da yaygınlaşmasını arzu ediyoruz."

"Kültür ve miras ürününün devam etmesini istiyoruz"

Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık da 2006 yılından beri Türkiye'nin her yerine canlı ipek böceği götürüldüğünü bildirdi.

Üreticilerin sabırla ipek böceğinin mucizevi dönüşümü sağladığını aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Kültür ve miras ürününün devam etmesini istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığınca kilo başına hayvancılık desteği veriliyor. Adeta bitme noktasındayken sürdürebilir bir ürün oldu. Elde edilen kozalar kooperatif personelimizce Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir ve Alanya'daki kooperatiflerdeki personellerimiz tarafından yerinden alınarak kooperatifimizin depolarına getiriliyor."

Köylüler ipek böcekçiliğinden memnun

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyun Köyü Muhtarı Gürol Emir ise köydeki 22 ailenin ipek böceği yetiştirdiğini söyledi.

İpek böceklerini heyecanla takip ettiklerini vurgulayan Emir, "İpek böceği ile uğraşmak aynı zamanda çok zevkli. Yetiştirmesi, bakması yani bir şefkatle, sevecenlikle yapıyorsun. Bunun en zor günü 8. gün. Devlete ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Gençlerimize köylerine dönüp ipek böceği ile uğraşmalarını tavsiye ederim, getirisi çok güzel." diye konuştu.

Osmaneli ilçesine bağlı Günüören köyünde 10 yaşından beri ipek böceği yetiştiren 80 yaşındaki Yeşariye Hatun da ipek böceği konusunda gençlerin bilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Ev hanımı Yeliz Demirkapı ise eşine katkıda bulunmak için 2-3 yıl araştırma yaptıktan sonra ipek böceği üretime başladığını belirterek artık ailece ipek böcekçiliğiyle uğraştıklarını ifade etti.

Bilecik Valiliği, Eskişehir, Bilecik, Tarım, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te ipek böceğinin 45 günlük dönüşümü kayıt altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkan kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Murat Başaran şarkı söyledi, fenomenler göbek attı 27 yıl sonra bir ilk! Aliyev, işgalden kurtarılan Füzuli ziyaretinde tezahüratlarla karşılandı Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim         
16:14
Milli Takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı Milli Takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı         
16:08
Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti         
15:46
Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi         
15:18
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu         
15:05
Maske takmadığı için ceza kesen polise isyan etti: Sen hiç indirmiyor musun? Maske takmadığı için ceza kesen polise isyan etti: Sen hiç indirmiyor musun?         
14:42
Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı         
14:19
Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı         
13:22
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Suudi Arabistan'da karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı Suudi Arabistan'da karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı         
11:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı         
09:15
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 17:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te ipek böceğinin 45 günlük dönüşümü kayıt altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei