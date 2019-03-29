Son Dakika Haberleri: Bilecik'te İş Kazası: 1 Ölü

Bilecik'te İş Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Bilecik'te, bir fabrikada mermer blokları arasına sıkışan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Bilecik'te İş Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Bilecik'te, bir fabrikada mermer blokları arasına sıkışan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren mermer fabrikasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Yousefi Kamal Aziz (23), mermer blokları arasında sıkıştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Aziz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aziz'in cesedi, incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:58 Kaynak: AA

OSB, İşçi, Bilecik, Güncel
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