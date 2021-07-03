Bilecik'te iş kazasında yaralanan mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen hafta bir fabrikada meydana gelen iş kazasında yaralanan mühendis, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fabrikadaki buhar kazanına ait kapağın yerinden çıkması sonucu yaralanan ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Emre Şimşek (33), 1 haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Şimşek'in cenazesinin memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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