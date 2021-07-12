İş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı - Son Dakika

İş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı

Kazı alanından görüntüler Bilecik'in Osmaneli ilçesinde villa inşası için arazide iş makinesiyle tesviye yapılırken nekropol olduğu tahmin edilen yapıya rastlanması üzerine çalışma durduruldu.

Kazı alanından görüntüler Bilecik'in Osmaneli ilçesinde villa inşası için arazide iş makinesiyle tesviye yapılırken nekropol olduğu tahmin edilen yapıya rastlanması üzerine çalışma durduruldu. Soğucakpınar köyü Kaşıkcı Mahallesi'nde, Şerafettin Gür'e ait arazide çalışma yürüten işçiler, mezar yapısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Bilecik Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince alanda inceleme yapıldı. Çalışma durdurularak, nekropol olduğu değerlendirilen yapının üzeri kapatıldı. Bölgenin kamulaştırılmasının ardından arkeolojik kazı başlatılacağı öğrenildi.

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