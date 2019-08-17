Bilecik'te iş yeri yangını
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Bilecik'te iş yerinin hasar görmesine yol açan yangın sırasında bir kişi dumandan etkilendi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:17 Kaynak: AA
'te iş yerinin hasar görmesine yol açan yangın sırasında bir kişi dumandan etkilendi. Bahçelievler Mahallesi
'nde bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polise durumu bildirdi. İtfaiye
ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Dumandan etkilenen iş yeri sahibine ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
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