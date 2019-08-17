Bilecik'te iş yeri yangını
1 saat önce
Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken 1 kişi de dumandan etkilendi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:06 Kaynak: İHA
'te bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken 1 kişi de dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi
Ondokuz Caddesi üzerinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında Emre Y.'e ait iş yerinde kızartma makinesinden kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında iş yeri sahibi Emre Y. çıkan dumandan zehirlendi. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
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