Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Dr. Şerafettin Akbay Caddesi'ndeki iş yerinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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