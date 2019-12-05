Bilecik'te iş yerleri denetimi
6 saat önce
Bilecik Belediyesi Zabıta Ekipleri, şehir merkezinde bulunan iş yerlerini denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Bilecik Belediyesi Zabıta Ekipleri, şehir merkezinde bulunan iş yerlerini denetledi.
Ekipler, şehir merkezinde faaliyet gösteren lokanta, kantin ve hazır gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi.
Yapılan denetimlerde iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlere el konuldu.
Bir iş yerine cezai işlem uygulayan ekipler, iş yeri sahibine 15 günlük tadilat ve temizlik yapması için süre verdi.
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