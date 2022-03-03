Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı

03.03.2022 09:14
Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı

Son dakika habere göre Bilecik'te bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracı şarampole devrildi.

Bilecik'te bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracı şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den Bilecik'in Söğüt ilçesine bulunan bir seramik fabrikasına işçi getiren, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 AU 822 plakalı minibüs, ilçeye 4 kilometre kala kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger, Mehmet Uluırmak yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıdaki 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk tedavisinin ardından durumu ağır olan 2 yaralı Bilecik'e, diğer yaralılar Bozüyük ve Söğüt ilçe hastanelerine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Cem Kaan Toka/İHA)

Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı
Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı

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Eskişehir, Bilecik, Söğüt, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika
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