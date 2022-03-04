Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı

04.03.2022 00:57
Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı

Bilecik'te bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracı şarampole devrildi.

Bilecik'te bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracı şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den Bilecik'in Söğüt ilçesine bulunan bir seramik fabrikasına işçi getiren, Sever G. yönetimindeki 11 AU 822 plakalı minibüs, ilçeye 4 kilometre kala kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger, Mehmet Uluırmak yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıdaki 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk tedavisinin ardından durumu ağır olan 2 yaralı Bilecik'e, diğer yaralılar Bozüyük ve Söğüt ilçe hastanelerine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı Son dakika haber | Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı Son dakika haber | Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı

Eskişehir, Bilecik, Söğüt, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika
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