Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

03.03.2022 09:33

Son dakika haberine göre Bilecik'in Söğüt ilçesinde seramik fabrikası çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde seramik fabrikası çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'den ilçedeki seramik fabrikasına işçi getiren sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 11 UA 822 plakalı minibüs, Sırhoca köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.

Kazada minibüsteki Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger ve Mehmet Uluırmak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

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Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı Son dakika... Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı

Seramik, Bilecik, Söğüt, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İşçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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