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Bilecik'te İşçi Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika

Bilecik'te İşçi Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Bilecik'te işçi taşıyan minibüsün yoldan çıkarak topraklı alanda askıda kalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler aracı tutarak devrilmesini engelledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

20.11.2023 15:57  - Güncelleme: 16:00

Bilecik'te işçi taşıyan minibüsün yoldan çıkarak topraklı alanda askıda kalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Söğüt'ten Bozüyük'e işçi taşıyan 11 TF 202 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç yol kenarında bulunan topraklı alana girerek, askıda kaldı. Kazayı gören yol üzerinde seyir halinde bulunan diğer sürücüler aracın başına gelerek, devrilmemesi için aracı tuttular. Askıda kalan aracın camından işçiler dışarı çıkartılırken, Y.Y. ve A.O. isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te İşçi Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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