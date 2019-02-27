Son Dakika Haberleri: Bilecik'te İşçi Taşıyan Otobüs ile Otomobil Çarpıştı

Bilecik'te İşçi Taşıyan Otobüs ile Otomobil Çarpıştı

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı.

Bilecik'te İşçi Taşıyan Otobüs ile Otomobil Çarpıştı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli'nden Bilecik istikametine seyir halinde olan kentte faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini taşıyan Adil Ö. yönetimindeki 11 RB 925 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen Tayfun U. yönetiminde 35 AS 3757 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarında çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi meydana geldi.

Öte yandan kazanın yağış nedeniyle otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği öğrenildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:15 Kaynak: İHA

Bilecik, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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