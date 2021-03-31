Bilecik'te İSDEM ekipleri denetimleri arttırdı - Son Dakika

Bilecik'te İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) tarafından kentte faaliyet gösteren toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, güzellik salonları, tuhafiyeler, lokanta, cafeler ve vatandaşların yoğun kullnadığı alanlar yerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede dinamik denetim modelince uygulamaya konulan 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında başta şehir içi toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, cafeler ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlar İSDEM ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Esnafa sosyal mesafe, oturma planı, hijyen hususunda, bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara da maske, mesafe ve temizlik konularında daha duyarlı olmaya davet edildi. - BİLECİK