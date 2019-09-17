Bilecik'te "İşe Yürüyerek Gidiyorum Projesi"

Bilecik'te kent protokolü, daire amirleri ve çalışanlar, iş yerlerine yürüyerek gittiler.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bilecik Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, çok sayıda kişi iş yerlerine yürüyerek ulaştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı ve Rafet Özbek ile Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumlarının çalışanları, mesailerine başlamak üzere topluca hareket etti.

Avrupa Hareket Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinlikle hareketli yaşam için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bilecik Belediyesi olarak, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Çalışkan, "Hafta kapsamında birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu aktiviteler ile sağlıklı ve hareketli yaşama dikkati çekeceğiz. Buradaki amacımız hareketli yaşama dikkat çekmek ve insanlarımızı bu doğrultuda bilinçlendirmektir." dedi.

Belediye Başkanı Şahin de etkinliğin önemine vurgu yaparak, projede yer alan herkese teşekkür etti.