Bilecik'te "İyi dersler şoför amca" projesi - Son Dakika

"İyi dersler şoför amca" projesi kapsamında, Bilecik'te eğitimcilere yönelik bir seminer gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastik Firması arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında hayata geçirilen projeye İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 10 eğitimcinin katıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonun'da, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularının anlatıldığı belirtilen açıklamada, eğitimlerini tamamlayan eğitimcilerin, kendi ilçelerindeki tüm taşımalı eğitim servis şoförlerine eğitim vereceği kaydedildi.