Bilecik'te jandarma ekipleri "KADES" uygulamasını tanıttı - Son Dakika
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Bilecik'te jandarma ekipleri "KADES" uygulamasını tanıttı

23.03.2022 12:56
Bilecik'te jandarma ekipleri "KADES" uygulamasını tanıttı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Aile İçi Şiddet konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Aile İçi Şiddet konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Aile İçi Şiddet ve Çocuk Şube Müdürlüğü personelince İnhisar ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan çiftçi kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyeti icra edildi.

Çalışmada, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konuları anlatıldı.

Kadına yönelik şiddet ve KADES broşürü dağıtıldığı bilgilendirme çalışmalarında, 39 çiftçi kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi.

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Çiftçi, Çocuk, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te jandarma ekipleri "KADES" uygulamasını tanıttı - Son Dakika
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