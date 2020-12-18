Bilecik'te jandarma ekipleri kırsaldaki hayvanları besledi - Son Dakika

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki hayvanları besledi.

Köylerde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca girişlerin yasaklandığı Bozcaarmut ve Küçükelmalı Tabiat Parkı göletleri civarındaki hayvanlar için ekmek ve çeşitli yiyecekler bırakıyor.

Ekiplerin tedbirler kapsamında alınan kısıtlama süresince hayvanları yemlemeye devam edeceği bildirildi.