Bilecik'te jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Ekipler, devriye güzergahı boyunca rastladıkları sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve yiyeceklerle elleriyle besliyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için tespit edilen noktalara yiyecek ve su bırakıyor.

Bilecik 'te aç kalan sokak hayvanları, jandarma ekipleri tarafından besleniyor.

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