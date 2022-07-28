Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.B., O.Ç., S.Ş. ve H.E. isimli şüphelilerin elinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınıp yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada 262 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen sikkeler, incelenmesi için Bilecik Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi; 4 gözaltı - Son Dakika

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