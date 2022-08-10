Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi

10.08.2022 15:21
Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyondan 94 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyondan 94 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Söğüt'te bir şahsın tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı bilgisi elde edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler M.O. isimli şahsın depo olarak kullandığı evde, işyerinde ve aracında arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan arama neticesinde; 94 kilo kaçak tütün, 5 bin 820 adet doldurulmuş makaron, 1 milyon 840 adet boş makaron, 50 bin 700 adet boş sigara paketi, 3 adet elektronik terazi ve 1 adet el ile sigara dolumu yapan aparat ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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