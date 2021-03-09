Bilecik'te jandarma ekipleri traktör ve sürücüleri denetledi - Son Dakika

Bilecik'te jandarma ekipleri traktör ve sürücüleri denetledi
09.03.2021 14:51
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, traktör ve sürücüleri denetledi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, traktör ve sürücüleri denetledi.
Bu kapsamda 404 araç kontrol edilirken, trafik kural ihlalinde bulunan 39 traktöre 27 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve "Sürücülerde Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu Arttırmak" hissinin üst düzeyde tutulabilmesi için Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince traktör ve sürücüleri denetimine devam edileceği bildirildi.
Son Dakika Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü