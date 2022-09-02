Bilecik'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

02.09.2022 11:50
Bilecik'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Bilecik'te jandarma tarafından yapılan operasyonda 1 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma tarafından yapılan operasyonda 1 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 şüpheli şahsın tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı bilgisi elde edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden M.Ö. isimli şüpheli şahsa ait işyeri ve depolarında arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 1 ton 150 kilogram kaçak tütün, 170 bin adet boş makaron ve 15 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulduğu, şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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