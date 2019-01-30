Bilecik'te Jandarma Yol Kontrolünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Osmaneli ilçesi Kızılöz mevkiinde jandarma ekiplerince yapılan icra yol kontrolünde, alınan duyum üzerine şüpheli bir otomobil durduruldu. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, A.S. ve M.Ç. isimli şüphelilere ait (1) gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile birlikte bu maddenin içiminde ve gizlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen (8) adet cam tüp ele geçirilmiştir.



Olayla ilgili olarak A.S ve M.Ç isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şahıslar hakkında yasal işlem devam etmektedir. - BİLECİK

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

YORUMLAR (1) Caglar: Sanırım haber yok ulkede bir gram da haber oluyorsa Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Özlem Yıldız Gözaltına Alınan Eski Kocasını Adliyede Yalnız Bırakmadı

Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi

Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti

Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu