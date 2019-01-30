Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Jandarma Yol Kontrolünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Bilecik'te Jandarma Yol Kontrolünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'te Jandarma Yol Kontrolünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaneli ilçesi Kızılöz mevkiinde jandarma ekiplerince yapılan icra yol kontrolünde, alınan duyum üzerine şüpheli bir otomobil durduruldu. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, A.S. ve M.Ç. isimli şüphelilere ait (1) gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile birlikte bu maddenin içiminde ve gizlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen (8) adet cam tüp ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili olarak A.S ve M.Ç isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şahıslar hakkında yasal işlem devam etmektedir. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Osmaneli, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa
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