Bilecik'te jandarmaya budama ve aşılama eğitimi verildi - Son Dakika

Bilecik'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığında "Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama" eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde Ziraat Teknisyeni İlyas Balı tarafından verilen teorik eğitimin ardından kiraz, ceviz, kayısı ağaçlarında budama ve aşılama uygulamaları yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, eğitimin kendileri açısından çok yararlı geçtiğini belirterek kısa sürede çok faydalı bilgiler edindiklerini ifade etti.

Sandal, eğitim desteği dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve ekibine teşekkür etti.

Eğitime İl Jandarma Komutanı Sandal, Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş,, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Burhanettin Erdoğan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Hatice Derya Aksu, İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli askerler, erbaş ve erler katıldı.