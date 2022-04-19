Bilecik'te jandarmaya budama ve aşılama eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te jandarmaya budama ve aşılama eğitimi verildi

19.04.2022 12:26
Bilecik'te jandarmaya budama ve aşılama eğitimi verildi

Bilecik'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığında "Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama" eğitimi düzenlendi.

Bilecik'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığında "Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama" eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde Ziraat Teknisyeni İlyas Balı tarafından verilen teorik eğitimin ardından kiraz, ceviz, kayısı ağaçlarında budama ve aşılama uygulamaları yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, eğitimin kendileri açısından çok yararlı geçtiğini belirterek kısa sürede çok faydalı bilgiler edindiklerini ifade etti.

Sandal, eğitim desteği dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve ekibine teşekkür etti.

Eğitime İl Jandarma Komutanı Sandal, Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş,, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Burhanettin Erdoğan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Hatice Derya Aksu, İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli askerler, erbaş ve erler katıldı.

YORUMLAR
500
Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği İşçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi İşçi ve personel taşıyan servislere özel denetim gerçekleştirildi

Jandarma, Bilecik, Albay, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te jandarmaya budama ve aşılama eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:35:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te jandarmaya budama ve aşılama eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement