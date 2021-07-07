Bilecik'te kabak tarlasına Hint keneviri eken kişi yakalandı - Son Dakika

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda Hint keneviri ele geçirildi.
Merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde kabak tarlasına kaçak hintkeneviri ekildiği ihbarını alan jandarma ekipler, Alekse mevkisinde arama, tarama çalışmaları yaptı.
Kabak bitkilerinin arasına gizlenerek ekilmiş halde 48 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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