Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kablo Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Bilecik'te Kablo Çalan 2 Kişi Tutuklandı

9 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, telefon kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Bilecik'te Kablo Çalan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, telefon kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Selimiye köyü Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) devriye esnasında yaptığı kontrollerde, H.O. ve Ö.Ç'yi, ormanlık alanda telefon kablosu çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı ABD'yi Sarsan Görüntü! Bir Anne, Ölen Oğlunun Hayaletini Gördüğünü İddia Etti

Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 11:45:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kablo Çalan 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]