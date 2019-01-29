Bilecik'te Kablo Hırsızlığı
1 saat önce
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Bilecik
'te kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Küplü
köyü hızlı tren hattı bölgesinde devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları kontrolde, hızlı tren hattına ait 150 metre bakır kablonun çalındığını belirledi.
Gözaltına alınan R.O, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:39 Kaynak: AA
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