Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kablo Hırsızlığı

Bilecik'te Kablo Hırsızlığı

1 saat önce

Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Bilecik'te Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Küplü köyü hızlı tren hattı bölgesinde devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları kontrolde, hızlı tren hattına ait 150 metre bakır kablonun çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan R.O, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Küplü, Jandarma, Bilecik, Güncel
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